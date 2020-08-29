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МВД Беларуси призвало население провести выходные на природе в кругу семьи

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МВД Беларуси призвало население провести выходные на природе в кругу семьи
В пятницу, 28 августа, на протестных акциях в Беларуси были задержаны 32 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by, об этом сообщает пресс-служба МВД РБ.

По данным ведомства, протестные акции были немноголюдны.

"Самые активные из них прошли традиционно в Минске. Участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. Возле Национального академического театра им. Я. Купалы находилось около 200 человек. На пл. Независимости собралось не более 90 граждан", - говорится в сообщении.

Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека.

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В ведомстве также призвали белорусов провести последние выходные лета в кругу семьи, близких людей.

"Не принимайте участие в незаконных уличных акциях, а главное, не вовлекайте своих детей в подобные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси уже три недели проходят многотысячные протестные акции из-за фальсификации президентских выборов и захвата власти в стране Александром Лукашенко.

Топ комментарии

  • Вiктар BY
    "Не вовлекайте детей" звучит особенно уместно. Недавно Мир наблюдал, как один мозаичный психопат вооружил 15 летнего подростка для защиты династии колхозной монархии - тем самым окончательно разрушая психику последнего.
  • ALEX SUROVV
    Правильно. И ходить строго не больше чем по двое и опустив голову вниз чтобы не правацировать омон. Лука, ты еще красными стрелочками на тротуаре нарисуй куда беларусам можно ходить на выходные и до скольки времени быть дома или на работах.
  • AV77
    Просто пособие можно писать, как людей превратить в рабов за 30 лет.
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