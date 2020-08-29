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ОП о решении КС по Сытнику: Ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики

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ОП о решении КС по Сытнику: Ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики
В Офисе президента Украины прокомментировали решение Конституционного суда о несоответствии Основному закону указа пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ. Это, кстати, полностью компетенция Конституционного Суда. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности", - отметили в ОП.

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"В связи с этим решением Конституционного суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", - подытожили в офисе Зеленского

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

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Топ комментарии

  • Роберт Мюллер
    Указ Зеленського
    про призначення Баканова (без досвіду та військового звання) головю СБУ
    конституційний? А надання йому звання "лейтенант" без роду військ, тому шо він ухилився від служби в армії і є довідка (непридатний) у воєнкоматі.
  • VOLVO XC 70
    добавлю нужно срочно вносить в Конституцию и закон о КСУ уточнения и изменения что есть предельный срок 1 год или 2-3 и точка..а то прошло почти 6 лет проснулся вдруг мотивированный КСУ.... а чего- если незаконно КСУ не мычало значит надо прописать право КСУ подавать аткие публичные оценочные мнения насчет того или иного Акта Закона статьи Конституции международного акта встроенного в законодательство Украины... вы реально верите объективности судей КСУ??? просто насмешка над логикой очевидностью и воняет тхне заказухой и оплатой взяткой...
  • Irada
    Угу, Сытник - московит, Порошенко - Вальцман, Гройсман - продавец на рынке............ что там еще у Вас по тексту ?
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