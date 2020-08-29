ОП о решении КС по Сытнику: Ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики

В Офисе президента Украины прокомментировали решение Конституционного суда о несоответствии Основному закону указа пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ. Это, кстати, полностью компетенция Конституционного Суда. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности", - отметили в ОП.

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"В связи с этим решением Конституционного суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", - подытожили в офисе Зеленского

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.