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Новые правила для детсадов: мягкие игрушки, ковры и полотенца - под запретом

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Новые правила для детсадов: мягкие игрушки, ковры и полотенца - под запретом
Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации по работе детских садов во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Воспитатели утром принимают детей от родителей на территории заведения, но за пределами здания. Исключительно на входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками. Все противоэпидемические мероприятия для детей должны быть организованы в игровой форме", - отмечается в сообщении.

В учреждениях дошкольного образования запрещается использование многоразовых тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Запрещено заходить в помещение дошкольного учреждения в уличной обуви, проводить массовые мероприятия и родительские собрания.

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В учреждениях дошкольного образования необходимо проводить дезинфекцию поверхностей каждые два часа и чаще, а также сразу по окончанию занятий.

"Обязательны проветривания помещений не менее 15 минут перед открытием заведения и проветривание комнат (по очереди) в течение дня", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Fobos
    старе прислів'я про дерев'яні іграшки втілюється у життя..
  • Лариса fb3d953c
    Расследовано налоговой полицией, что в Харьковской области есть целый цех, где производились фальшивые тесты на подпольном каком -то предприятии. Его крышевали, вероятно, власти и спецслужбы, потому что не полиция и СБУ это выявили, а налоговая и этот цех просуществовал много месяцев. Они продавали сотни тысяч тестов и медики их использовали. Эти тесты абсолютно дают ложные данные и они могли быть не стерильными, могли заражать людей любой инфекцией. Эти тесты поставлялись в лечебные учреждения. Теперь вопрос об адекватности нашей зеленой власти, об адекватности данных статистики заболеваемости, адекватности лечения людей. Изъяли 200 тыс.наборов, а продалось их миллионы. Вот все что нужно знать про зеленую преступную власть, про нашу коронавирусную ложнопандемию, про доверие нашему Минздраву и Степанову, который видимо закупал у них фальшивые тесты и дает постоянно ложные сведения по короне. ЖАХ.
  • 133133
    а зачем ты привела к власти эту "зеленую преступную власть" ?

    тебе парады Порошенко не нравились и захотелось поменять их на демонстрацию шмоньки Могилевской ?
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