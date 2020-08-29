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Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов

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Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов
Американский изобретатель Илон Маск рассказал, что специалисты его компании Neuralink смогли успешно имплантировать чипы в мозг двух свиней, а после вытащить их без ущерба для животных. Со временем эта технология поможет человечеству общаться без слов.

Об успехах Маск рассказал на онлайн пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они помещаются в чип размером меньше монеты, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", - сказал предприниматель.

Чипы установили в мозг двух свиней, и благодаря устройствам ученые смогли отслеживать при помощи беспроводной технологии, чего свинья касается пятачком.

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Впоследствии исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, что подтвердило возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.

В перспективе подобные устройства можно будет использовать для борьбы с эпилепсией, параличом и другими болезнями, при которых нарушена работа головного или спинного мозга.

Ранее Маск заявлял, что его стартап Neuralink разрабатывает технологию, которая позволит общаться без слов с использованием специального чипа, подключенного к мозгу.

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Маск надеется, что сможет впервые подключить устройство Neuralink к мозгу человека в течение следующего года.

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Йому кацапів нема, що він над свинками досліди проводить?
  • Руслан Сварожич
    Да, после этой новости у двух последних диктаторов Европы пятачки пересохли от страха. Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 946
  • Дмитрий И 532c9b60
    Удачи Маску. На великие свершения он нацелился, надеюсь у него все получится
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