Медработники получают самую низкую зарплату в стране, - Степанов

Зарплата медработников - самая низкая в стране, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Наши медицинские работники все 29 лет получали самую низкую заработную плату в стране. Если на 1 января этого года средняя заработная плата в стране составляла около 10 500 гривен, то средняя заработная плата в сфере здравоохранения 7 087 гривен. На 30 процентов ниже, чем в среднем по стране. Это позор для страны", - сказал Степанов.

По его словам, с сентября медикам будут повышать зарплаты через механизм доплат.

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Как сообщалось ранее, на заседании 19 июня 2020 Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении зарплат для медиков с 1 сентября.