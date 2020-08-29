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Медработники получают самую низкую зарплату в стране, - Степанов

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Медработники получают самую низкую зарплату в стране, - Степанов
Зарплата медработников - самая низкая в стране, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Наши медицинские работники все 29 лет получали самую низкую заработную плату в стране. Если на 1 января этого года средняя заработная плата в стране составляла около 10 500 гривен, то средняя заработная плата в сфере здравоохранения 7 087 гривен. На 30 процентов ниже, чем в среднем по стране. Это позор для страны", - сказал Степанов.

По его словам, с сентября медикам будут повышать зарплаты через механизм доплат.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин с 1 сентября повысил должностные оклады бюджетникам в связи с повышением минималки

Как сообщалось ранее, на заседании 19 июня 2020 Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении зарплат для медиков с 1 сентября.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Но ездят на самых крутых тачках....
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Точно, зато обездоленные врачи эту беду с лихвой компенсируют повальной коррупцией и бесконечными "допуслугами", да и за дикий аптечный рынок не забываем, эти авгиевы конюшни
  • susanin
    Особенно стоматологи бедуют(
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