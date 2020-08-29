Новости

Похитителя девочки в Борисполе подозревают в трех преступлениях, включая изнасилование

21 37138
Похитителя девочки в Борисполе подозревают в трех преступлениях, включая изнасилование
Злоумышленнику, который похитил девочку под Киевом, объявлено о подозрении в совершении трех преступлений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Смотрите также: Школьницу изнасиловали в уборной ресторана в Чернигове. ФОТО

Напомним, вчера на автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина похитил 4-летнюю девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция Киевщины оперативно разыскала и задержала похитителя.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Та фіг там. Пан наслухався шансону і є прихильником блатної романтики?
    Знаю чувачка- за зґвалтування неповнолітньої відсидів. Вийшов в авторитеті.
    А був у нас один- мєнта завалив. Так опустили, два роки не досидів- повісився.
  • SS 640592fb
    Вас обманули, у кого есть бабло, даже по таким статьям нормально живут там
  • Valery Greff
    Но зато какие это будут половина срока! Сплошной праздник!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости