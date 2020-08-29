Роддом под Киевом закрыли из-за роженицы с коронавирусом
Об этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.
"В ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную (38 неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на Covid-19. Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - написал Маркушин в фейсбуке.
Роддом будет закрыт на карантин в течение двух недель.
"Есть 10 медиков, которые непосредственно контактировали с больной и 20 беременных, находившихся в это время в родильном (с больной женщиной не контактировали!). 14 беременных, которые были на сохранении, выписываем домой под наблюдение семейных врачей. Контактные врачи уже на самоизоляции. Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирование", - добавил Маркушин.
Беременные жительницы района будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу.