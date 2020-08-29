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Военные США перехватили у берегов Аляски 6 военных самолетов РФ

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Военные США перехватили у берегов Аляски 6 военных самолетов РФ
Американские военные перехватили шесть российских военных самолетов у побережья Аляски. Эти инциденты произошли в ночь с четверга на пятницу.

О перехвате сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Американские истребители F-22 при поддержке авиации по дозаправке топливом в небе KC-135 перехватили три группы российских патрульных самолетов Ту-142, вошедшие в идентификационную зону воздушной обороны Аляски.

Российская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение около 5-ти часов находилась в международном воздушном пространстве, - заявили в NORAD.

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"Наши соперники продолжают расширять свое военное присутствие и испытывают нашу оборону", - сказал командующий аэрокосмической обороной Северной Америки генерал Глен Вангерк.

Перехват произошел через несколько часов после того, как американские военные сообщили о появлении неподалеку от Аляски российской субмарины.

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    tZE inform

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