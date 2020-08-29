Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Вблизи Зайцево задокументирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное с временно оккупированной Ужовки", - сказано в сообщении.
Таким образом, с начала суток зафиксировали 2 нарушения договоренностей о режиме тишины.
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"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе.
"Наши защитники продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и готовы дать адекватный отпор противнику в случае угрозы их жизни или здоровью", - сказано в сообщении.