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Закон о повышении "минималки" передали на подпись Зеленскому

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Закон о повышении "минималки" передали на подпись Зеленскому
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон, согласно с которым минимальная заработная плата повышается до 5 тыс. грн.

Соответствующая информация появилась в карточке документа на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Закон был передан для подписи президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн

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Топ комментарии

  • oleg1966
    Вылизала?Язык не стёрла, шлюха ЗЕбильная
  • Привет
    Это какая у тебя реальность...параллельная?? Закон про підвищення "мінімалки" передали на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 4965 В бредовых снах..или после большой дозы??
  • Гыг с Вами
    куда бы еще минималку подвесить? Закон о повышении "минималки" передали на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 6529

    Закон о повышении "минималки" передали на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 584
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