Президентская команда отрабатывает сценарии Кремля, - экс-премьер Гончарук

Члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

Представление в Конституционный суд относительно назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника инициировано депутатами президентской партии совместно с "представителями пророссийских сил", напомнил экс-премьер.

"Члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле. Этим представлением депутаты монобольшинства сильно подставили Зеленского перед западными партнерами, для которых независимость антикоррупционных органов является ключевым условием для сотрудничества", - отметил Гончарук.

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"Олигархические кланы одновременно и со всех сторон начали реванш и возвращают Украину в "лучшие" времена своих коррупционных практик. А Офис президента или делает вид, что не замечает ничего, или действительно потерял связь с реальностью", - заключил Гончарук.

В НАБУ также отметили, что решение КС не означает увольнение Сытника с должности директора НАБУ.

Отметим, что в посте экс-премьер Алексей Гончарук комментирует решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

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