Силы НАТО в Балтийском регионе были развернуты до кризиса в Беларуси, - пресс-секретарь Лунгеску

Силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе имеют оборонительный характер и были развернуты до кризиса в Беларуси.

Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в комментарии Интерфаксу, передает Цензор.НЕТ.

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО носят оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску.

В качестве примера Лунгеску привела развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

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Она сослалась при этом на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко неоднократно заявлял, якобы идет процесс наращивание военной мощи НАТО вблизи западной границы страны. НАТО отвергает обвинения.