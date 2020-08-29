Силы НАТО в Балтийском регионе были развернуты до кризиса в Беларуси, - пресс-секретарь Лунгеску
Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в комментарии Интерфаксу, передает Цензор.НЕТ.
"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО носят оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску.
В качестве примера Лунгеску привела развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.
Она сослалась при этом на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.
Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко неоднократно заявлял, якобы идет процесс наращивание военной мощи НАТО вблизи западной границы страны. НАТО отвергает обвинения.