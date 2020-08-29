Памятник погибшим под Иловайском открыли в Кривом Роге
Об этом журналистам рассказал один из инициаторов создания памятника, бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Сам памятник и его подножие изготовлены из гранита, остальные элементы - подсолнухи и крест - из бронзы. Общий вес скульптуры составляет 500 килограммов.
"Памятник - это увеличенная в 40 раз копия народной награды "Иловайский крест", которую бойцы, вышедшие из "котла", носят на груди. Фактически - это негосударственный орден, который вручают самым достойным, после тщательной проверки. Еще один важный элемент монумента - подсолнухи. Это они спасали жизнь нашим бойцам, которые выходили по "зеленому коридору". Чтобы воспроизвести их такими, какие они есть именно в это время - уже не желтыми, а черными - скульптор Николай Гапон специально выезжал в поля", - рассказал Колесник.
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Он говорит, что сам нарисовал эскиз памятника. Средства на изготовление памятника собирали два года, это - благотворительные пожертвования бойцов, волонтеров, всех причастных к батальону "Кривбасс".
На церемонии открытия памятника семьям погибших и волонтерам вручили награды Министерства обороны Украины "Знак почета".