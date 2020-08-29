Новости • Годовщина Иловайской трагедии

Памятник погибшим под Иловайском открыли в Кривом Роге

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Памятник погибшим под Иловайском открыли в Кривом Роге
29 августа в Кривом Роге открыли памятник погибшим на Донбассе - "Иловайский крест". На создание монумента ушло более 2 лет.

Об этом журналистам рассказал один из инициаторов создания памятника, бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Сам памятник и его подножие изготовлены из гранита, остальные элементы - подсолнухи и крест - из бронзы. Общий вес скульптуры составляет 500 килограммов.

"Памятник - это увеличенная в 40 раз копия народной награды "Иловайский крест", которую бойцы, вышедшие из "котла", носят на груди. Фактически - это негосударственный орден, который вручают самым достойным, после тщательной проверки. Еще один важный элемент монумента - подсолнухи. Это они спасали жизнь нашим бойцам, которые выходили по "зеленому коридору". Чтобы воспроизвести их такими, какие они есть именно в это время - уже не желтыми, а черными - скульптор Николай Гапон специально выезжал в поля", - рассказал Колесник.

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Он говорит, что сам нарисовал эскиз памятника. Средства на изготовление памятника собирали два года, это - благотворительные пожертвования бойцов, волонтеров, всех причастных к батальону "Кривбасс".

На церемонии открытия памятника семьям погибших и волонтерам вручили награды Министерства обороны Украины "Знак почета".

Топ комментарии

  • Elvic Vic
    Очень красиво и без китча .
    Такими должны быть памятники погибшим воякам !
  • Kiy Savicki
    Слава Україні!
    Смерть російським окупантам!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    **
    Ми ідем в невідоме, де чатує скрізь смерть,
    Там, де диму завіси і вогню круговерть.
    Як здолати той клятий вогняний коридор?
    Де стріляють безжально, де стріляють в упор...

    На бортах ми - мішені. Черги з куль - точно в ціль.
    Ворог, з крові скажений, шле вогню заметіль.
    І сповзають "мішені " по бортах до землі,
    Вічний спокій відчути у земному теплі.

    Кулі рясно мов злива. І зневага і лють,
    І пройти коридор нам ніяк не дають.
    І тремтіли в руках перегріті стволи,
    Пробивалися люто, крок за кроком ішли.

    Чи проб'ємось ? Чи зляжем? Та потрібно іти!
    Чи бігом, де можливо, чи натужно повзти.
    Чуєш , земле, як б'ються українські сини?
    Ти прикрий їх,чим можеш, від страхіття війни!

    Хилить сонях голівки до самої землі,
    Щоби нас приховати у вогненній імлі.
    Шиють простір над нами навкруги трасери,
    І осколків рої б'ють безжально згори.

    Пили воду з землею - це факти живі,
    Захлинались від ран, у багряній крові…
    Та пройшли! Не зігнулись, xоч багато злягло,
    І темніло від горя материнське чоло…

    автор - боєць АТО "Коваль" (Рівно)
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