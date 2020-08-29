Ученикам 1-4 классов не обязательно носить маски в школах, - Степанов
Об этом заявил рассказал в интервью Радіо Свобода министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что дети при условии соблюдения тех правил, которые установлены, могут спокойно учиться, ходить в школу. Мы достаточно четко прописали эти правила. Например, дети с 1-го по 4 класс - не нужно обязательного ношения масок в школах… Во-первых, сложнее на них одеть маску, особенно на маленького ребенка. Во-вторых, у них совсем другой процент заболеваемости, они гораздо меньше болеют. Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой - безопасные условия обучения", - указал министр.
Однако, по словам Максима Степанова, ученики должны соблюдать дистанцию "максимально, как только это возможно".
"На уроках можно не пользоваться масками, только когда они выходят на перерыв. И просто родители, ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, - положите ему масочку", - призвал министр здравоохранения.
Напомним, с 1 сентября в школу пойдут все дети, кроме попавших в "красную зону" карантина регионов.
Министерство образования и науки Украины обнародовало новые требования Министерства здравоохранения относительно обучения во время карантина.