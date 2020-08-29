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Ученикам 1-4 классов не обязательно носить маски в школах, - Степанов

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Ученикам 1-4 классов не обязательно носить маски в школах, - Степанов
Дети могут учиться даже в условиях, когда в Украине растет число больных коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил рассказал в интервью Радіо Свобода министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что дети при условии соблюдения тех правил, которые установлены, могут спокойно учиться, ходить в школу. Мы достаточно четко прописали эти правила. Например, дети с 1-го по 4 класс - не нужно обязательного ношения масок в школах… Во-первых, сложнее на них одеть маску, особенно на маленького ребенка. Во-вторых, у них совсем другой процент заболеваемости, они гораздо меньше болеют. Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой - безопасные условия обучения", - указал министр.

Однако, по словам Максима Степанова, ученики должны соблюдать дистанцию ​​"максимально, как только это возможно".

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"На уроках можно не пользоваться масками, только когда они выходят на перерыв. И просто родители, ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, - положите ему масочку", - призвал министр здравоохранения.

Напомним, с 1 сентября в школу пойдут все дети, кроме попавших в "красную зону" карантина регионов.

Министерство образования и науки Украины обнародовало новые требования Министерства здравоохранения относительно обучения во время карантина.

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Топ комментарии

  • Александр Иовица 4c66a33e
    Они же не общительные и не болеют, правда, Степашка?
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Ага. А після карантину усих заставлять довідки про відсутність ковіду принести, а для того тест треба зробить, який коштує 2000 грн.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Ага. И носителями вируса быть не могут по определению. Онижедети. Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов - Цензор.НЕТ 1149
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