Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев
Такое решение лидер Азовского движения Андрей Билецкий обнародовал под Киевским районным судом Харькова, где сегодня выбирали меру пресечения тем, кто 27 августа на трассе Киев-Харьков вступили в конфликт с членами пророссийской группировки нардепа Ильи Кивы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию в youtube Нацкорпуса.
"Мы переведем это дело в Киев, и я убежден, что в течение месяца апелляционных дел мы вытащим ребят из СИЗО, а затем разобьем это дело полностью", - сказал Билецкий.
Причина такого решения - откровенная пророссийская позиция правоохранительных органов и чиновников, уверен лидер Нацкорпуса.
"Эти люди радуются появлению парамилитарных боевых отрядов ватников в Украине. Таких же ватников, как были "оплотовцы", которые воевали за так называемые "Л/ДНР". Это обычная пятая колонна - те, кто всегда бьют наиболее подло в спину", - убежден он.
По словам Билецкого, правоохранительные органы сегодня не обращают внимание на создание пророссийских преступных парамилитарных группировок - таких, как "Патриоты за жизнь".
"Они не видят стрельбы ватников, нападений на проукраинских активистов, которые происходят в Донецкой области, Мариуполе. Они видят то, на что они заточены - на патриотов, "радикалов". Если нам нужно быть радикалами ради Украины, то значит так тому и быть", - заявил Андрей Билецкий.
Как сообщает Суспільне, по результатам сегодняшнего дня Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения шестерым задержанным. Все получили содержание под стражей до 25 октября.
Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом обстреляли микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.
В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека.
По факту стрельбы на трассе Харьков-Киев открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".