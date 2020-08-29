"Отвлечение внимания". Госдеп США отреагировал на заявление Путина о том, что ЧВК Вагнера в Беларуси - спецоперация Украины и США

Россия использует наемников во всем мире, чтобы поддержать автократов и посеять хаос. Это делается Москвой с целью продемонстрировать свою "глобальную мощь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ответ на просьбу Украинской службы "Голоса Америки" прокомментировать заявление Путина о том, что задержание предполагаемых российских наемников в Беларуси было совместной операцией американских и украинских спецслужб, официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус сделала следующее заявление:

"Нам известны сообщения о вероломном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают от реальной проблемы, заключающейся в том, что Россия использует эти силы как способ скрыть свои настойчивые попытки поставить в неловкое положение иностранные правительства, усугубить разногласия внутри общества, поддержать автократов и в целом посеять хаос, чтобы Россия могла продемонстрировать свою глобальную мощь. Публичные попытки России отрицать суверенные права белорусского народа неприемлемы", - заявила Морган Ортагус.

Представитель Госдепартамента подчеркнула, что США "поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Мы поддерживаем право народа Беларуси на самоопределение и выбор своих лидеров посредством действительно свободных и справедливых выборов, под независимым наблюдением и без ненадлежащего влияния российских служб безопасности".

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"Грубое использование Москвой наемников Вагнера по всему миру служит только обогащению российской элиты за счет стран, в которых она действует. Использование кампаний влияния для унижения противников и подавления голоса народа недопустимо", - говорится в заявлении Ортагус.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

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Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.