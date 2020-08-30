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Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой"

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Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой"
Фото: Офіс Президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента, участники обсудили вопросы социального и медицинского обеспечения для семей погибших, эффективной реабилитации ветеранов войны, расширение перечня льгот и проблемы с соблюдением существующих льгот для семей героев, необходимость установления памятных знаков павшим воинам в областях, ремонта жилья, а также вопросы справедливости в подходе к выплате компенсаций.

Также затронули вопросы работы Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и Единого реестра пропавших без вести, наработки и утверждения единого протокола эксгумации, обеспечения обязательного психологического сопровождения членов семей погибших, пропавших без вести и пленных.

"Когда заработает комиссия по пропавшим без вести при Кабинете Министров - это значит, что будут созданы реестры пропавших без вести по категориям. У нас на седьмом году войны до сих пор нет реестров по без вести пропавших", - рассказал куратор 40-го батальона "Кривбасс", координатор рабочей группы при Офисе Президента по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) Николай Колесник.

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В то же время он поддержал позицию президента Украины относительно необходимости установить правду о виновных в Иловайской трагедии. И сделать это должен суд.

Кроме того, на встрече обсудили проблему возвращения людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы сделать это как можно скорее.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных - нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте", - обратился президент к участникам встречи.

"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

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В Киеве на Михайловской площади собрались родственники погибших солдат, а также ветераны российско-украинской войны. Присутствующие возложили цветы к Стене памяти павших за Украину, священнослужители отслужили молебен.

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Топ комментарии

  • Yasina Nina
    "Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3216583

    Пусть он вернёт Ярослава Журавля,погибшего по его вине СТРАШНОЙ СМЕРТЬЮ!!!
  • Small Jerboa
    Клован пиарится перед выборами на крови.
    Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 4632
  • Irada
    Какую к чертям комиссию еще вам нужно......
    01 АВГ 2018

    Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2505-VIII "О правовом статусе лиц пропавших без вести".
    Для этого законом создается Единый реестр лиц пропавших без вести.

    "Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.Закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международного права по правам человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина.Документом определяются и основные полномочия и задачи Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Кабинете Министров, порядок ее образования, перечень органов, представители которых включаются в Комиссию.

    https://censor.net.ua/news/3079302/poroshenko_podpisal_zakon_o_pravovom_statuse_lits_propavshih_bez_vesti

    Вам времени до сих пор не хватило этим заняться. До каких пор будете врать и держать людей ЗА ИДИОТОВ и приписывать себе чужие заслуги, выдавая их за свои Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 8052 Надо было взять Закон и работать.
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