Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента, участники обсудили вопросы социального и медицинского обеспечения для семей погибших, эффективной реабилитации ветеранов войны, расширение перечня льгот и проблемы с соблюдением существующих льгот для семей героев, необходимость установления памятных знаков павшим воинам в областях, ремонта жилья, а также вопросы справедливости в подходе к выплате компенсаций.

Также затронули вопросы работы Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и Единого реестра пропавших без вести, наработки и утверждения единого протокола эксгумации, обеспечения обязательного психологического сопровождения членов семей погибших, пропавших без вести и пленных.

"Когда заработает комиссия по пропавшим без вести при Кабинете Министров - это значит, что будут созданы реестры пропавших без вести по категориям. У нас на седьмом году войны до сих пор нет реестров по без вести пропавших", - рассказал куратор 40-го батальона "Кривбасс", координатор рабочей группы при Офисе Президента по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) Николай Колесник.

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В то же время он поддержал позицию президента Украины относительно необходимости установить правду о виновных в Иловайской трагедии. И сделать это должен суд.

Кроме того, на встрече обсудили проблему возвращения людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы сделать это как можно скорее.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных - нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте", - обратился президент к участникам встречи.

"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

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В Киеве на Михайловской площади собрались родственники погибших солдат, а также ветераны российско-украинской войны. Присутствующие возложили цветы к Стене памяти павших за Украину, священнослужители отслужили молебен.