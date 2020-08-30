"Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина

Два-три министерства осенью ждут ротации. Ожидается, что придут люди, "которые не просто обладают видением и программами", а "могут их быстро имплементировать в жизнь".

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не исключаю, думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Два-три министерства, думаю. Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать", - сказал Арахамия.

По его словам, речь идет о ротациях в экономическом блоке.

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"У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, которые не просто обладают видением и программами, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь. У нас самая большая беда - огромнейшая бюрократия во всех процессах", - сказал нардеп.