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Суд арестовал шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении на автобус на Харьковщине

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Суд арестовал шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении на автобус на Харьковщине
Киевский райсуд Харькова взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина вечером 27 августа, и продолжает рассматривать ходатайства избранию мер пресечения другим подозреваемым.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Избрали (меру пресечения. - Ред.) шестерым - содержание под стражей без залога. Сегодня ещё трем планируется", - сказал Чубенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В тот же вечер полиция задержала 14 человек в Красноградском районе Харьковской области. Всем им объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 15 п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Топ комментарии

  • Bil Krykiv
    Зебіли! Чому арештувли?! За те що гамселили ворогів України!? Та цих дроченців ківенят повісити мало, на кіл їх і вся розмова.
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Партия ОПЗЖ должна быть запрещена как вражеская терористическая предательская рассийская организация.Все эти маргиналы, предатели - Рабиновичи,Медведчуки должны сидеть в тюрьме пожизненно и работать кувалдой .С полной конфискацией награбленного имущества и активов . Вместе с детьми и жёнами как пособники рассийской терористической организации.
  • 5 копійок
    Нехай зажопники знають що по їхньому не буде.
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