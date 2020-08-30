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Украина располагает 4 714 аппаратами ИВЛ, этого более чем достаточно, - Степанов

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Украина располагает 4 714 аппаратами ИВЛ, этого более чем достаточно, - Степанов
В Украине с запасом хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больных коронавирусной инфекцией.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о количестве ИВЛ, которыми на сегодняшний день обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тыс. коек), то это 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно", - сказал он.

По словам министра, на утро 27 августа (интервью записывалось в этот день) в больницах для инфицированных COVID-19 находилось 6505 пациентов, из них 199 были подключены к аппаратам ИВЛ.

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Глава Минздрава подчеркнул, что искусственная вентиляция легких – не средство лечения.

"Это такая необходимость, когда развивается дыхательная недостаточность, когда без ИВЛ человек не может жить. Конечно, это очень тяжелое течение болезни и очень высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ", - объяснил Степанов.

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Топ комментарии

  • Александр Айвазян
    Если бы не Степанов, у нас было бы как в Белоруссии. Количество умерших от вируса уже 80000. Каждй день люди штурмуют больницы, но врачей уже нет, он поумирали от вируса. в каждом дворе Минса утром находят десятки трупов умерших от вирусаю А впереди зима. Карантин спас Украину от судьбы умирающей от ковида Белоруссии и Швеции
  • Лестор Нетописец
    Опстчім, зрада по любому (що так, що так)! Так? Украина располагает 4 714 аппаратами ИВЛ, этого более чем достаточно, - Степанов - Цензор.НЕТ 5474
  • 5 копійок
    Це такий прикол?
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