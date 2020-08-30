Украина располагает 4 714 аппаратами ИВЛ, этого более чем достаточно, - Степанов
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о количестве ИВЛ, которыми на сегодняшний день обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тыс. коек), то это 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно", - сказал он.
По словам министра, на утро 27 августа (интервью записывалось в этот день) в больницах для инфицированных COVID-19 находилось 6505 пациентов, из них 199 были подключены к аппаратам ИВЛ.
Глава Минздрава подчеркнул, что искусственная вентиляция легких – не средство лечения.
"Это такая необходимость, когда развивается дыхательная недостаточность, когда без ИВЛ человек не может жить. Конечно, это очень тяжелое течение болезни и очень высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ", - объяснил Степанов.