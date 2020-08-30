2-летний ребенок погиб при пожаре в жилом доме на Черниговщине

В селе Черниговской области в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли два человека, включая ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"30 августа в 01 ч. 33 мин. в с. Дуболуговка Нежинского района возник пожар частного жилого дома и хозяйственного здания, в результате которого погибли 2 человека, из них 1 ребенок (2018 рождения)", - говорится в сообщении.

Пожар был потушен в 6:00 утра.

"Огнем уничтожено хозяйственное здание, кровля и перекрытие жилого дома", - уточнили пожарные.

Известно, что к тушению привлекалось 11 человек и 5 единиц техники, из них от ДСНС 4 человека личного состава и 1 единица техники.

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