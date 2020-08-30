За сутки в ВСУ COVID-19 заболели 37 человек, 6 выздоровели, - командование Медсил
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек: "Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Николаевский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Конотопская ЦРБ - 1 военнослужащий", - сказано в сообщении.
31 заболевший лечится дома под наблюдением врачей.
"Киевская область - 17 военнослужащих и 12 сотрудников ВС Украины, Львовская область - 1 военнослужащий, Черкасская область - 1 сотрудник ВС Украины", - сообщили в командовании Медсил.
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Все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимое лечение.
По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1 тыс 66 человек, умерли - 6.
При этом днем ранее сообщалось о 1 тыс 58 выздоровевших и 602 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 6 человека, а количество болеющих увеличилось на 31. Летальных случаев за минувшие сутки не было.
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На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 706 человек, у 87 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.