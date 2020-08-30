Минздрав рекомендовал школам и вузам проводить занятия под открытым небом, - Степанов
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Министерство здравоохранения рекомендует образовательным учреждениям проводить занятия под открытым небом.
Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Также Минздрав рекомендует разводить начало обучения во времени. Например, начальная школа начинает первый урок в 08:30, а старшая в 08:45, что позволит снизить вероятность контактов различных возрастных групп между собой. Также министерство советует разводить различные возрастные группы по этажам школы.
Степанов напомнил, что в рекомендациях министерства по форме обучения четко определено, что дистанционное обучение рекомендуется только для красного уровня эпидемической опасности.