Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву
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Президент государства-агрессора Владимир Путин позвонил захватившему власть в Беларуси "президенту" страны Александру Лукашенко, чтобы поздравить того с днем рождения.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Путин и Лукашенко подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества".
"Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - также сказано в сообщении.
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