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Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву

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Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву
Президент государства-агрессора Владимир Путин позвонил захватившему власть в Беларуси "президенту" страны Александру Лукашенко, чтобы поздравить того с днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Путин и Лукашенко подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества".

"Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - также сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 5270
  • Григорий Иванов 61056999
    Сосать,сосать и ещё раз сосать!!!
  • Андерсен a4cbf7de
    Лука поедет в Москву юридически оформить аншлюс и при этом попытаться ( что будет при нынешнем положении вещей очень сложно) что то выторговать лично для себя и Коли ( и других членов семьи) Теперь правда это уже будет разговор не между" царем и удельным князьком", а разговор между помещиком и дворовым холопом. Ну где то так.
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