Нужна всеобщая амнистия и особый статус всего Донбасса, - представитель Украины в ТКГ Фокин

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что особый статус следует предоставить не только оккупированным районам Донбасса, но и всей Донецкой и Луганской областям, а также необходимо объявить "всеобщую амнистию".

Об этом он сказал в интервью пророссийскому информационному ресурсу "Страна", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.

Он считает, что "и с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений".

По мнению Фокина, на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы следует придерживаться политики взаимных уступок.

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"Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", - пояснил Фокин.

"Есть же еще одна сторона, критически настроенная ко всему, что мы делаем, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе. Это люди, считающие даже режим тишины шагом к капитуляции", - добавил он.

Ранее ни один из представителей украинской власти и ни одно официальное лицо, уполномоченное представлять Украину на переговорах в Трехсторонней контактной группе, не говорило о том, что особый статус может быть предоставлен не только оккупированным территориям, но всей Донецкой и Луганской областям.

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