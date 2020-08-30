На Донбассе с полуночи тихо

С начала суток российские наемники ни разу не обстреляли позиции защитников Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским военными, а подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

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