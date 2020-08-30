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Мэр попавшей в "красную" зону Коломыи: У нас свадьбы по 500 человек в палатке, с ними ничего нельзя сделать

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Мэр попавшей в "красную" зону Коломыи: У нас свадьбы по 500 человек в палатке, с ними ничего нельзя сделать
Причиной вспышки коронавирусной инфекции в Коломые Ивано-Франковской области стали свадьбы.

Об этом в комментарии "Суспильному" рассказал мэр города Игорь Слюзар, передает Цензор.НЕТ.

Город находится в "красной" зоне уже две недели. Мэр рассказал, что заболеваемость среди населения ежедневно растет, больницы города уже переполнены.

"Мы знаем источник заболеваемости. Это свадьбы, которые проводились до 8 августа. Эта волна подходит к завершению. Но с завтрашнего дня (с 29 августа. - Ред.) опять начинаются свадьбы. И это снова, когда в селе, в палатке, 500 человек, а к сожалению, у нас есть такая традиция. И проконтролировать это... Полиция приезжает, штрафует. Но когда 500 молодцов гуляют, с ними уже ничего нельзя сделать", – подчеркнул Слюзар.

По его словам, негативно на ситуацию с коронавирусом влияет и предвыборная пора. Так, за последнюю неделю у городской мэрии прошло несколько акций протеста.

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Напомним, 27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине. Коломыя попала в "красную" зону.

Топ комментарии

  • Бяка Бука
    куда лучше сидеть по своим норам -это же так нравится любой власти.)
  • Мосий Шило
    Ну нехай гуляють і далі! Нікого до лікарні з цьго села не брати у випадку інфікування.Нехай лікуються овечим лайном у своєму селі.
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Дикий народ.
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