Зеленский удостоил госнаград и почетных званий 40 шахтеров

В День шахтера президент Украины Владимир Зеленский удостоил 27 украинских шахтеров государственных наград и 13 – почетных званий.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ №367/2020 президент подписал по случаю Дня шахтера.

"Президент наградил одного горняка орденом "За заслуги" II степени, пять - орденом "За заслуги" III степени, 12 - орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени, восемь - медалью "За труд и доблесть" и одного - орденом княгини Ольги III степени", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский удостоил одного шахтера почетного звания "Заслуженный горняк Украины", а еще 12 – звания "Заслуженный шахтер Украины".

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"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах", - заявил глава государства.