Украина призвала мир не забывать о без вести пропавших в оккупированном Крыму и на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество не оставлять без внимания судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных РФ территориях Украины в Крыму и на Донбассе.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений, информирует Цензор.НЕТ.

В МИД напомнили, что прокуратура Автономной Республики Крым и г.Севастополь расследует 115 уголовных производств по 117 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищение людей.

"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования. Как и в общей картине преследований несогласных с политикой Москвы, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары", - говорится в сообщении.

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В МИД напомнили, что факты насильственных исчезновений активистов в оккупированном Крыму отражены в иске Украины против РФ в Международном суде ООН.

"Важным является усиление международного давления на РФ с целью выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, прежде всего касаемо обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность", - говорится в сообщении.

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