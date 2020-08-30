Французского подполковника обвиняют в шпионаже для России

Власти Франции отдали под суд офицера французской армии, обвиняемого в передаче информации России.

Об этом сообщает радиостанция "Europe-1", информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу подтвердить, что судебные власти проводят разбирательство в отношении старшего офицера, обвиняемого в том, что поставил под угрозу безопасность (страны. - Ред.)", - сказала министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции.

По словам министра, "теперь суд должен определить, в чем именно он виновен и виновен ли вообще".

Радиостанция поясняет, что фигурант дела - французский подполковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии. Предполагается, что офицер передавал РФ важные документы. Его задержала в конце летнего отпуска французская контрразведка. Теперь военнослужащий находится под стражей в Париже.

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