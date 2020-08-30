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Французского подполковника обвиняют в шпионаже для России

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Французского подполковника обвиняют в шпионаже для России
Власти Франции отдали под суд офицера французской армии, обвиняемого в передаче информации России.

Об этом сообщает радиостанция "Europe-1", информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу подтвердить, что судебные власти проводят разбирательство в отношении старшего офицера, обвиняемого в том, что поставил под угрозу безопасность (страны. - Ред.)", - сказала министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции.

По словам министра, "теперь суд должен определить, в чем именно он виновен и виновен ли вообще".

Радиостанция поясняет, что фигурант дела - французский подполковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии. Предполагается, что офицер передавал РФ важные документы. Его задержала в конце летнего отпуска французская контрразведка. Теперь военнослужащий находится под стражей в Париже.

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Топ комментарии

  • Igor V 184bb5c7
    заберите у него паспорт, лишите гражданства и навсегда запретите вьезд в страны ес и др страны нато, пускай живет в ********* - это будет для него похлеще наказание чем тюремный срок. Ведь мордор - это страна-тюрьма
  • Dust Wiper
    Нехай відправлять його дослужувати за Урал. Це буде найкраще покарання.
  • Гыг с Вами
    мабуть подрастратился за отпуск,да взял кредит в итальянском "сбербанке" Французского подполковника обвиняют в шпионаже для России - Цензор.НЕТ 638.
    ну,как наши антикорррупционеры
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