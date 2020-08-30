Представитель Украины предлагает россиянам больше, чем они просят, - "Европейская Солидарность" о заявлении Фокина
Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.
"Европейская Солидарность" подчеркивает, что Украина неделима. Любые посягательства на территориальную целостность государства недопустимы, а выборы могут быть проведены только после освобождения Донбасса без давления, а не под дулами автоматов.
"Позиция украинской делегации в ТКГ - это вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Нельзя допустить капитуляции, расшатывания ситуации в стране и провокаций подобными заявлениями. В который раз требуем от властей немедленно обнародовать позицию украинской делегации. Вместо публикации различных мировоззренческих позиций Фокина, который несколько лет назад призвал Украину с пониманием отнестись к российской аннексии Крыма.
"Европейская Солидарность" требует немедленного устранения Фокина из состава украинского представительства в ТКГ, иначе мы будем считать, что особый статус для всего Донбасса - это предложение Зеленского. И это заставит нас скорректировать отношение партии к самому президенту и занять более жесткую позицию, понимая, что именно он является покровителем капитулянтского курса", - говорится в заявлении.