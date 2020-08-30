Новости • Агрессия России против Украины

Представитель Украины предлагает россиянам больше, чем они просят, - "Европейская Солидарность" о заявлении Фокина

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Представитель Украины предлагает россиянам больше, чем они просят, - "Европейская Солидарность" о заявлении Фокина
Заявление первого заместителя председателя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО, общей амнистии и "особого статуса" - это план демонтажа украинской государственности. В то время как в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Европейская Солидарность" подчеркивает, что Украина неделима. Любые посягательства на территориальную целостность государства недопустимы, а выборы могут быть проведены только после освобождения Донбасса без давления, а не под дулами автоматов.

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"Позиция украинской делегации в ТКГ - это вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Нельзя допустить капитуляции, расшатывания ситуации в стране и провокаций подобными заявлениями. В который раз требуем от властей немедленно обнародовать позицию украинской делегации. Вместо публикации различных мировоззренческих позиций Фокина, который несколько лет назад призвал Украину с пониманием отнестись к российской аннексии Крыма.

"Европейская Солидарность" требует немедленного устранения Фокина из состава украинского представительства в ТКГ, иначе мы будем считать, что особый статус для всего Донбасса - это предложение Зеленского. И это заставит нас скорректировать отношение партии к самому президенту и занять более жесткую позицию, понимая, что именно он является покровителем капитулянтского курса", - говорится в заявлении.

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Зескот сливает Неньку, и даже особо это и не скрывает
  • dtrscnij grsrt
    Ну, ЄС, Порошенка, Турчинова, Забродського, Звіробій, чутно.
    А де голоси Кошулинськіх, Хмар , Верещукок, Скрипіних, Дрозлдових, Фаріонів, Яворівських, Гриценків, Садових, Тягнибоків, Вакврчуків, ну всіх тих борців з Порошенком крик яких: «Кто угодно, только нє Порошенко !» не вщухав ні вдень ні вночі ?
    Ну Порошенка ви перемогли.
    А от з тими, яких ви привели до влади, і хто зараз здає Україну *****, як?
    Подайте нарешті голос.
  • Гыг с Вами
    Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 125
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