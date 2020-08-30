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Белорусские военные отрабатывают ликвидацию "условного противника" с Запада, - Минобороны

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Белорусские военные отрабатывают ликвидацию "условного противника" с Запада, - Минобороны
Комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск на Гродненском направлении вступило в активную фазу.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона. По замыслу, противник перешел государственную границу и направлялся к переправе", - говорится в сообщении Минобороны.

Учения проводятся под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича.

До этого, в первый день учения, в операцию по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями противника вблизи государственной границы вступили военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады.

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  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Белорусские военные отрабатывают ликвидацию "условного противника" с Запада, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3689
  • Valery Greff
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  • Гыг с Вами
    гола,боса,необучена-это плохо...
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