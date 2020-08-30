Турчинов: Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ, - это значит, что они озвучивают согласованные с властями тезисы

Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, - это означает, что они озвучивают согласованные тезисы "зеленой власти".

Так Александр Турчинов прокомментировал заявление представителя президента в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а также о том, что "обе стороны совершали преступления", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это - проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, которая отражает стратегические интересы Путина", - отметил Турчинов.

"Хочу спросить у представителей Зеленского в ТКГ, какие преступления совершали украинские военные на Донбассе, защищая и освобождая родную землю ценой собственной жизни? Неужели фокины, кравчуки и те, кто за ними стоит надеются, что Украина отдаст Путину весь Донбасс, который российские войска не смогли захватить силой?", - подчеркнул он.

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Турчинов объяснил, что если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, - это означает, что они озвучивают согласованные тезисы "зеленой власти". "В таком случае, подобное потребует адекватной реакции на эти события миллионов украинцев, которые готовы защищать свою страну", - резюмировал он.

Напомним, ранее замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что особый статус следует предоставить не только оккупированным территориям, но и всему Донбассу.

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