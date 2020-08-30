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На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб

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На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб
С начала суток в районе проведения ООС сохраняется режим прекращения огня, по всей линии фронта наблюдается тишина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в районе проведения операции не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.

При этом в районе Широкино защитники Украины заметили вражеский беспилотник.

"Задокументирован пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер". Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - сообщили в штабе.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре.

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На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб 01
На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб 02
На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб 03
На Донбассе без обстрелов, военнослужащие ООС подавили вражеский беспилотник, - штаб 04

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    А все наши беспилотники подавили зелемрази. Абсурд и дичь.
  • Чайка Київ
    Безпілотник? Хіба це не восьмисоте порушення домовленностй? Не?
  • Nikolai Chizhevsky
    нет он подавлен морально они не уничтожили его так как может огорчить ту сторону
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