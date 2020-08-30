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Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько, - депутат Кравчук

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Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько, - депутат Кравчук
Фото: 7dniv.info
Кандидатом от партии "Слуга народа" на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (центр – г.Бахмач Черниговской области) 25 октября будет правозащитник Анатолий Гунько, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Такое решение было принято на первом этапе съезда партии в воскресенье. Кандидатуру Гунько предложила Черниговская партийная организация", - сообщила Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Гунько - уроженец с.Сальное Нежинского района Черниговской области, адвокат, правозащитник, директор ООО "Гильдия права".

На парламентских выборах 2019 года баллотировался по округу №209 (центр – г.Нежин Черниговской области) от партии "Батькивщина". В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от партии "Наш край".

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Напомним, 5 июня ЦИК Украины своим постановлением назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Валерия Давыденко, избранного в этом избирательном округе. Тело Давыденко было найдено в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец в 208 округе. Был внефракционным, с декабря 2019 года – членом депутатской группы "Доверие".

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  • Черноморец не команда Черномор
    Не в тему... вчера купил телевизор... настроил т2 каналы. и о..уел! 60 каналов, но весь цимес- НТВ,Россия 24,итд.,это в Одессе. Я в шоке .! Около10 росс.каналов. где Сбу? ИЛИ это они транслируют?
  • Шрек Баблокат
    любопытно, с кем переспал Ляшко, что бы в "Слуге нарИда" таких слабых кандидатов на округ ставили?!.. наверно Ляшко владеет утраченным искусством колдовского миньета..
  • Павло Дудра
    Юлєчка(з вигодою) продала кандидати Зе,щоб той перепродав його Ахмєтову як прекрасного спаринг кандидата для своєї тепер ручної собачки Ляшка... який сам прийшов до Хазяїна Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" у окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 9705
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