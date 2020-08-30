Подозреваемых в нападении на автобус под Харьковом уже 16, всех отправили под стражу, - прокуратура
Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Киевский районный суд поддержал ходатайство прокуратуры и избрал 16-ти лицам меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесение залога", - сказал он.
Чубенко уточнил, что число подозреваемых выросло до 16, поскольку 28 августа (на следующий день после инцидента) были задержаны еще двое. Оба они жители Харькова. Им, как и задержанным вскоре после нападения 14 жителям Днепра, инкриминируется ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.
В результате нападения пострадали 4 человека. Сейчас они находятся в больнице.
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