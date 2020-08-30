В Айя-Софии в Стамбуле ввели дресс-код

В Айя-Софию, которая в начале июля была преобразована из музея в мечеть, не пускают посетителей в открытой одежде и женщин с непокрытой головой.

На входе туристам выдают одноразовые платки и накидки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

При входе в здание установлен стенд с информацией о том, что заходить в Святую Софию в шортах и ​​открытой одежде нельзя. Кроме того, обустроено место для переодевания, где можно взять одноразовые платки и накидки.

За соблюдением правил следит персонал. Посетителей, внешний вид которых не соответствует установленным нормам, возвращают на место переодевания.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Айя-Софии в Стамбуле развернули флаг талибов. ВИДЕО

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволило вновь использовать это место как мечеть.

24 июля в Айя-Софии впервые за 86 лет состоялась пятничная молитва.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

Также на Цензор.НЕТ: В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва