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В Айя-Софии в Стамбуле ввели дресс-код

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В Айя-Софии в Стамбуле ввели дресс-код
В Айя-Софию, которая в начале июля была преобразована из музея в мечеть, не пускают посетителей в открытой одежде и женщин с непокрытой головой.

На входе туристам выдают одноразовые платки и накидки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

При входе в здание установлен стенд с информацией о том, что заходить в Святую Софию в шортах и ​​открытой одежде нельзя. Кроме того, обустроено место для переодевания, где можно взять одноразовые платки и накидки.

За соблюдением правил следит персонал. Посетителей, внешний вид которых не соответствует установленным нормам, возвращают на место переодевания.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Айя-Софии в Стамбуле развернули флаг талибов. ВИДЕО

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволило вновь использовать это место как мечеть.

24 июля в Айя-Софии впервые за 86 лет состоялась пятничная молитва.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

Также на Цензор.НЕТ: В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет проходит пятничная молитва

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Топ комментарии

  • Al Be
    алексеева екатерина, да расея ваще пуп земли, а ********** - президент мира...
    Апропо, алексеева екатерина, кто назначил твою паРашку центром правослааия? Иисус или гундяев? Расскажи. Нам здесь очень нравится послушать руские народные афуйительные сказки... только какошник напяль, чтобы блохи на экран не падали
  • cloud2009 26ea8082
    Mikola Tishkivskiy - это требование московской церкви рабов ..

    в трусах входить это оскорбление конечно, но в платках это принижение женщин..


    вот Римско-католической храм к примеру..
    У соборі Святої Софії в Стамбулі ввели дрес-код - Цензор.НЕТ 1184






  • Valery Greff
    Байрактар в ж@пе мешает.
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