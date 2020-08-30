Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Россия должна прекратить посягательства на основные свободы в оккупированном Крыму, - посольство США

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Россия должна прекратить посягательства на основные свободы в оккупированном Крыму, - посольство США
Американские дипломаты призвали российские власти освободить незаконно заключенных украинцев в оккупированном Крыму.

Соответствующее заявление Посольство США в Украине опубликовало в Twitter 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений, пишет Цензор.НЕТ.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно держит в заключении, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Россия должна прекратить посягательства на основные свободы в оккупированном Крыму, - посольство США 01

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество обратить внимание на факты исчезновения и похищения людей на территории оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

По данным активистов, с момента оккупации Крыма до 2019 года на полуострове исчезли 44 человека, 15 считаются пропавшими без вести.

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Топ комментарии

  • Дмитро Піталов
    Что за хрень??? Рашка должна валить от туда и платить репарации!!!
  • Andy Jumeirach
    с 2014 года выражение "дипломаты призвали российские власти" равно абсолютному нулюИсточник: https://censor.net/ru/n3216637
  • Timer X
    Свинособак не вмовляють..
    Мантри на них не діють..
    Тільки повний зашквар!!
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