Россия должна прекратить посягательства на основные свободы в оккупированном Крыму, - посольство США
Соответствующее заявление Посольство США в Украине опубликовало в Twitter 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений, пишет Цензор.НЕТ.
"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно держит в заключении, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", - говорится в сообщении.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество обратить внимание на факты исчезновения и похищения людей на территории оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса.
По данным активистов, с момента оккупации Крыма до 2019 года на полуострове исчезли 44 человека, 15 считаются пропавшими без вести.