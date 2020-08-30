Россия должна прекратить посягательства на основные свободы в оккупированном Крыму, - посольство США

Американские дипломаты призвали российские власти освободить незаконно заключенных украинцев в оккупированном Крыму.

Соответствующее заявление Посольство США в Украине опубликовало в Twitter 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений, пишет Цензор.НЕТ.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно держит в заключении, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба. ВИДЕО

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество обратить внимание на факты исчезновения и похищения людей на территории оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

По данным активистов, с момента оккупации Крыма до 2019 года на полуострове исчезли 44 человека, 15 считаются пропавшими без вести.