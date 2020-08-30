Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках. ФОТО

Российское государственное информагентство "РИА Новости" опубликовало фотографию захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко с автоматом в руках.

Издание утверждает, что получило эту фотографию от пресс-секретаря Лукашенко в ответ на вопрос о его местонахождении, информирует Цензор.НЕТ.

На фото видно, что Лукашенко идет по территории перед дворцом Независимости. На нем белая рубашка и бронежилет, в руках - автомат. Вокруг - другие люди, один из них в камуфляжной форме и с рацией.

Фото опубликовали 30 августа в 18:11. На момент публикации снимка над дворцом шел дождь, на фотографии светит солнце.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Протесты в Беларуси: "Саша, выходи, будем поздравлять". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Это уже второе появление Лукашенко с оружием перед камерами. Неделю назад, 23 августа, "президент" Беларуси во время протестов летал над Минском на вертолете в бронежилете и с автоматом Калашникова в руках.

С Лукашенко тогда был его 15-летний сын Николай, в руках подросток держал автомат. Позднее член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что оппозиция требует от правоохранительных органов выяснить, как автомат попал в руки несовершеннолетнего.

Также на Цензор.НЕТ: Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж