Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, стран в "красной" зоне стало на восемь меньше, чем было 22 августа, когда перечень обновлялся в последний раз.

Всего "опасных" стран 57, среди них Соединенные Штаты Америки, Испания, Франция, Израиль, Черногория, Албания, Молдова, Румыния.

В "зеленой" зоне 136 государств. В эту категорию перешли, среди прочих, Бельгия, Казахстан и Индия.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).

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