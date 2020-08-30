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Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

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Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, стран в "красной" зоне стало на восемь меньше, чем было 22 августа, когда перечень обновлялся в последний раз.

Всего "опасных" стран 57, среди них Соединенные Штаты Америки, Испания, Франция, Израиль, Черногория, Албания, Молдова, Румыния.

В "зеленой" зоне 136 государств. В эту категорию перешли, среди прочих, Бельгия, Казахстан и Индия.

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Минздрав сократил перечень стран красной зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    а чо их сокращать?если 57 в красной зоне,а Украина пятьдесят восьмая?просто остальные страны внесут нас в красную,и нельзя будет никуда вьехать....
  • PREDATOR PREDATOR
    Ця влада буде маніпулювати.
  • Александр Айвазян
    Есть замечательный анекдот. "Больной нуждается в уходе врача и чем дальше уйдет врач, тем болше шансов у больного". Украина нуждается в уходе параноиков врачей. Еще пол года карантинов и ежедневных истерик и нам пи.да. пора заканчивать этот маскарад. Вирус - фэйк!
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