Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, стран в "красной" зоне стало на восемь меньше, чем было 22 августа, когда перечень обновлялся в последний раз.
Всего "опасных" стран 57, среди них Соединенные Штаты Америки, Испания, Франция, Израиль, Черногория, Албания, Молдова, Румыния.
В "зеленой" зоне 136 государств. В эту категорию перешли, среди прочих, Бельгия, Казахстан и Индия.
Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).