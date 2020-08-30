Полиция разыскивает Проценко и Ободовского по подозрению в организации поджога автомобиля программы "Схемы", - Небытов. ФОТО

Разыскиваются два лица, "которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами".

Об этом написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Разыскиваем двух "джентльменов" за организацию поджога автомобиля программы "Схемы". Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом", - отметил Небытов.

Одного из мужчин зовут Юрий Проценко. По данным полиции, ему 29 лет. Другой подозреваемый - 34-летний Дмитрий Ободовский.

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По словам Небытова, правоохранители устанавливают заказчиков преступления. Он убежден, что это "лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами".

Руководитель полиции Киевщины также добавил, что на следующей неделе ранее задержанным подозреваемым выберут меры пресечения.

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Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Утром 26 августа правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

В пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

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