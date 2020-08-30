Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков

Отравителям российского оппозиционера Алексея Навального было очень трудно угадать дозу вещества, чтобы быть уверенными, что это приведет к смерти.

Об этом в Facebook написал доктор химических наук Борис Жуйков, передает Цензор.НЕТ.

"Отравителям Навального было очень трудно угадать дозу. Можно было дать с запасом в 30-100 раз больше, как в последнем случае с Литвиненко, но тогда вещество намного легче было бы обнаружить (к тому же могли пострадать и окружающие люди). Трудно было и угадать, когда будет введен антидот атропин. Очевидно, что действовали из соображения "уж как получится". И смерть, и просто тяжелое отравление были вполне возможны", - считает он.

Жуйков ранее занимался анализом отравлений Александра Литвиненко и Скрипалей. Ученый напомнил, что первого пытались отравить полонием по меньшей мере трижды: "Первый раз - 16 октября 2006 года в офисе компании Erynis. Второй раз - 26-27 октября в отеле Sheraton. И, наконец, 1 ноября в Pine Bar гостиницы Millеnium. При первой попытке 16 октября в Литвиненко попало только 1⁄100 часть от того количества, которое было введено впоследствии. Скорее всего, он бы все равно умер через полгода или год, но для отравителей введенная доза конечно оставалась неизвестной. Поэтому была вторая попытка, которая совсем не удалась: Литвиненко вообще не пришел пить заказанное для него вино, и неиспользованный полоний был утилизирован в номере Лугового отеля Sheraton. Третья попытка отравления 1 ноября была успешной, и там в Литвиненко попало громадное количество полония - раз в 30 больше, чем было достаточно для отравления. Таким образом, точно употребляемую дозу рассчитать невозможно. Это всегда палка о двух концах - чем больше вещества, тем надежнее, но тем и легче его потом обнаружить. А сколько отравляемый человек потребит заготовленного для него яда - тоже неизвестно".

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Исследователь отметил, что против Навального применили "некий ингибитор холинэстеразы", а это все это фосфоро-органические вещества (в том числе, зарин, зоман, V-газы, "новичок").

"Но дело конечно не в элементном составе, а в структуре этих органических веществ, которую можно определить с помощью масс-спектрометрии с хроматографией - очень чувствительного метода. Некоторые вещества такого класса можно сделать неустойчивыми, чтобы они разлагались на воздухе и в теле человека. Например, зоман гидролизуется и разлагается на 50% в нейтральной среде уже за 41 час. Современные отравляющие вещества (ОВ) такого класса могут разлагаться и намного быстрее. Я очень скептически отношусь к возможности использования в данном случае дихлофоса или блокаторов холинэстеразы, применяемых в лечебных целях, потому что их нужно было бы использовать огромное количество для такого отравления, которое давно бы уже определили. Можно ли будет обнаружить само ОВ - зависит и от характеристик этого вещества, и от использованной дозы, и от времени, прошедшего после применения, и от чувствительности аппаратуры. Понятно, что Омске такой аппаратуры вообще нет", - констатировал Жуйков.

Он также выразил уверенность, что РФ никогда не признает причастность к отравлению Навального: "Хотя бы потому, что это значит, что в России нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, а это уже очень серьезно. (Производство, например, полония-210 не запрещено.) Ссылка на возможных частных лиц не спасает: это значит, что в нашей стране не контролируют доступ к таким ОВ. Россия уже должна была уничтожить все их запасы в 2017 году".

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

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