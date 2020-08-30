Новости • Коронавирус и карантин, Местные выборы-2020

Выборы пройдут и в регионах "красной" зоны, если не будет введено чрезвычайное положение, - Ляшко

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Выборы пройдут и в регионах "красной" зоны, если не будет введено чрезвычайное положение, - Ляшко
Наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

По его словам, на данный момент наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов.

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Он отметил, что как пример брались выборы в Польше.

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Де зелень пролітає, там введуть надзвичайний стан.
  • Zelya Vsyo
    Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5404
  • irenka ko
    Вибори повинні відбутися в усіх зонах. Номер з надзвичайним карантином не проканає. Зебіли, вам капець! Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8822
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