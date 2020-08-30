Выборы пройдут и в регионах "красной" зоны, если не будет введено чрезвычайное положение, - Ляшко
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.
По его словам, на данный момент наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов.
Он отметил, что как пример брались выборы в Польше.
Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).