Выборы пройдут и в регионах "красной" зоны, если не будет введено чрезвычайное положение, - Ляшко

Наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

По его словам, на данный момент наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов.

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Он отметил, что как пример брались выборы в Польше.

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).