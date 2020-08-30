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В МВД Беларуси сообщили о 140 задержанных участниках акции в Минске

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В МВД Беларуси сообщили о 140 задержанных участниках акции в Минске
Фото: TUT.BY
Число задержанных силовиками участников протестных акций в Минске составило 140.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент количество задержанных увеличилось до 140 человек. Задержание проходило в рамках административного процесса", - сказала Чемоданова, отметив, что мероприятие не было санкционировано властями. По ее словам, в настоящее время обстановка стала спокойнее. "Обстановка стала намного спокойнее, людей на улицах меньше. Она контролируемая", - сообщила пресс-секретарь.

Также несколько десятков манифестантов были задержаны в ходе акции на проспекте Независимости. Тысячи протестующих были блокированы в районе ГУМ. При этом милиция отпускала попавших в оцепление женщин и просила их уйти с проспекта. Протестная акция переместилась с проспекта Независимости в район парка Победы и стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей, а затем в район резиденции белорусского президента ко Дворцу независимости.

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Напомним, 30 августа в Минске и многих городах Беларуси проходили митингиМВД Беларуси ввела в Минск БТР-80 "для усиления мер безопасности личного состава".

Топ комментарии

  • вставай
    Одні з гарбузами і за мир, після сотен покалічених. Інший з калашом і масовкою з кацапами. Все там дружно. Аби не Майдан. Успіхів...
  • Payen Temple
    Сябры, а че вы даете себя петушить мусорам?
    Берите на митинги дубиносы и щиты, баллончики всякие, брызгалки всяким и сражайтесь с мордоровцами!
    Они против вас БТРы применили, а вы палку сраную ссыте в руки взять.
    Спалите им пару БТРов! Они отлично горят - проверено на дамбасах.
  • Совестно за Брата
    Это лишний раз свидетельствует, что в его сознании могли произойти патологические изменения, когда от долгого пребывания у власти, он настолько свыкся с президентским постом, что не мыслит себя в другом качестве, вроде он и сам об этом говорил и готов защищать свою «священную корову» даже с автоматом в руках, несмотря на итоги голосования, согласно которым он проиграл, но желает продолжать править вопреки воле народа.
    Если бы речь шла об обычном человеке, то, несомненно, ему была бы оказана психиатрическая помощь добровольно или принудительно, чтобы он мог найти себе место в новом качестве или просто ушёл на пенсию. Но в данном случае, ситуация осложняется тем, что за спиной Лукашенко также стоят многочисленные высокопоставленные чиновники и силовики, которые могут лишиться своих постов с его уходом, поэтому они предпочитают делать вид, что не замечают его неадекватность и то, что «король-то голый», хоть и с автоматом.
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