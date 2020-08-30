Механизм монетизации "пакета малыша" заработает с сентября, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

В Украине с 1 сентября заработает новый механизм получения денежной компенсации одноразовой помощи "пакет малыша".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства социальной политики.

"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если у ребенка аллергия и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной инфографике, получить денежную компенсацию вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, у которых родился ребенок и которые вместе с ним на законных основаниях проживают на территории страны, являются его родителями, патронатными воспитателями, приемными родителями, родителями-воспитателями, опекунами (если родители отказались от новорожденного ребенка в роддоме (отделении), перинатальном, неонатальном центре) и обеспечивают надлежащие условия для ухода за ним и его воспитания.

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Кроме того, граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша" в натуральном виде, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.









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Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

29 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.