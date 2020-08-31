Нуждающиеся в госпитализации должны сдавать не ПЦР, а ИФА-тест на COVID-19, - Степанов

Люди, у которых запланирована или ожидается госпитализация, в связи с COVID-19 должны сдавать тест иммуноферментного анализа, а не тест методом полимеразной цепной реакции.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Ведущая отметила, что у людей, которые нуждаются в госпитализации, требуют обязательное тестирование, которое может обойтись от 700 до 2 тысяч гривен.

"У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле", - отметил Степанов.

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