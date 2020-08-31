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Нуждающиеся в госпитализации должны сдавать не ПЦР, а ИФА-тест на COVID-19, - Степанов

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Нуждающиеся в госпитализации должны сдавать не ПЦР, а ИФА-тест на COVID-19, - Степанов
Люди, у которых запланирована или ожидается госпитализация, в связи с COVID-19 должны сдавать тест иммуноферментного анализа, а не тест методом полимеразной цепной реакции.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Ведущая отметила, что у людей, которые нуждаются в госпитализации, требуют обязательное тестирование, которое может обойтись от 700 до 2 тысяч гривен.

"У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина располагает 4 714 аппаратами ИВЛ, этого более чем достаточно, - Степанов

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Топ комментарии

  • aquarius580 .
    Mинистр по делам ковида продолжает терроризировать население.
    Когда же тебя арестуют, гнида.
  • Sergey Dyuzhnev
    ***..ь,сколько уже людей умерло, из-за этого п..ра !!пока нет анализа(это может длиться до трех дней) в больничке кроме анальгина пациента с подозрением на Covid,не лечат..
  • юра Лонг
    Пиши сначалаистепаша свой указ от твоих подельников про тесты и после вышедшего решения КС тебе будет пряма дорога на нары выродок.
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