Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными"
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Елена Проценко, информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что это связано с подготовкой ко Дню знаний.
"Все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными, в хорошем, праздничном настроении. Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября", - написала Проценко.
По ее словам, ситуация с водоснабжением Симферополя ухудшилась из-за малоснежной зимы и незначительных сезонных осадков: "Вследствие чего было принято решение о поэтапном переходе на режим экономии водных ресурсов".
Издание отмечает, что с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.
Напомним, наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.
1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.