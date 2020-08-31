Сторонники Тихановской готовы вести переговоры при условии освобождения задержанных участников протестов в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в ее штабе 30 августа, информирует Цензор.НЕТ.

После этого, сказали в штабе, "будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены".

Тихановская готова к переговорам с удерживающими власть при условии освобождения задержанных участников протестов. "В этом диалоге с властями, о котором говорит Светлана, будет обсуждаться процедура мирной передачи власти", - отметил собеседник агентства.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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