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Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп

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Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп
Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила!", - заявил он.

Президент США также раскритиковал мэра города Портленд Теда Уилера, который представляет Демократическую партию, за бездействие во время беспорядков в его городе.

"Ничего не делающий мэр Портленда, демократ, наблюдающий за крупной гибелью и разрушением своего города считает, что эта незаконная ситуация должна продолжаться вечно. Неправильно!", - написал Трамп.

Также он назвал Уилера "сумасшедшим" и "леворадикальным". По словам президента США, жители Портленда и других городов США желают "закона и порядка", которые не могут им обеспечить руководители-сторонники Демократической партии.

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Протесты в США 2020 из-за смерти Джорджа Флойда В США не утихают массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. 

Массовыми протестами охвачены десятки городов по всей Америке из-за убийства полицейскими Флойда. Есть жертвы и десятки раненых.

Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве. Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом. В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Толерасти не здатні навести порядок.
  • Vedana
    Виклад не повний.
    Чому не написано, що флойд - рецидивіст ?
    Що в момент затримання він був під дією наркоти (великої дози) ?
  • Vedana
    Але ж як обіцяють !
    Байден клянеться-божиться, що боротиметься з расизмом (не бачила, чи пообіцяв побороти).
    У демів зараз пречудовий шанс показати по своїх штатах свої методи.
    Таким чином, це б зіграло на їхню користь. Ні фіга.
    Так, на початку, коли істерія була на піку, вищали. Але врешті-решт, люди хочуть (і мають право) на спокійне життя і безпеку: свою і своїх родин.
    Що відбуваєтся у Портленді - це реальний мрак. Наскільки я бачила, безлади не припиняються вже більше 90 днів поспіль. Сьогодні під час "протесту" ще застрелили когось.

    За того закоренілого нарика-уголовника уже скільки людей вбили, покалічили, зґвалтували, зруйнували і розгромили навіть не на сотні мільйонів. Але мер і не думає наводити порядок.
    Бо їм треба таким чином Трампу насолити і втокмачити дебілам (таким, як і у нас), що це він в усьому винен.
    ІМХО. Я перестала детально стежити за погромщиками. Бачу так.
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