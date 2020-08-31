Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп

Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила!", - заявил он.

Президент США также раскритиковал мэра города Портленд Теда Уилера, который представляет Демократическую партию, за бездействие во время беспорядков в его городе.

"Ничего не делающий мэр Портленда, демократ, наблюдающий за крупной гибелью и разрушением своего города считает, что эта незаконная ситуация должна продолжаться вечно. Неправильно!", - написал Трамп.

Также он назвал Уилера "сумасшедшим" и "леворадикальным". По словам президента США, жители Портленда и других городов США желают "закона и порядка", которые не могут им обеспечить руководители-сторонники Демократической партии.

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Протесты в США 2020 из-за смерти Джорджа Флойда В США не утихают массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда.

Массовыми протестами охвачены десятки городов по всей Америке из-за убийства полицейскими Флойда. Есть жертвы и десятки раненых.

Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве. Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом. В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.