Товарооборот между Украиной и Россией растет - бизнес во время войны развивается

В период с января по август 2020 года товарооборот между Украиной и Россией вырос до $37,9 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров из Украины в Россию за отчетный период составил $12 млрд, объем российского импорта товаров в Украину — $25,2 млрд. Это позволило России занять второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины.

Первое место принадлежит Китаю, товарооборот с которым с начала текущего года достиг $39,6 млрд. На третьем месте расположилась Германия- $26,2 млрд.

Помимо этого было отмечено, что в январе-августе общий объем украинской внешней торговли товарами составил $372 млрд. Из них экспорт — $171,8 млрд, импорт — $200,1 млрд.

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Больше всего Украина экспортировала черных металлов ($32,5 млрд), зерновых культур ($29,2 млрд), жиров и масел ($17,5 млрд). На импорт идут нефтепродукты ($42 млрд), продукция машиностроения ($20,9 млрд) и электронная аппаратура ($19,1 млрд).